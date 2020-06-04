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Başkan Erdoğan 10 millet bahçesinin açılışını yarın yapacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bakan Kurum, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 17:44
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