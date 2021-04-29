ANA SAYFA
Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin
Tam kapanma kapsamında seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağıyla son dakika haberleri peş peşe geliyor. Vatandaş İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgi kirliliğine karşı uyarılırken ayrıca dolandırılma konusuna karşı da tam kapanma, sokağa çıkma yasağı, seyahat izni ve koronavirüs pandemi destekleri konusunda kritik son dakika uyarıları peş peşe geldi.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 08:24
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25