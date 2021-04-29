Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALIN

Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi.