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Haberler Galeri Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

Tam kapanma kapsamında seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağıyla son dakika haberleri peş peşe geliyor. Vatandaş İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgi kirliliğine karşı uyarılırken ayrıca dolandırılma konusuna karşı da tam kapanma, sokağa çıkma yasağı, seyahat izni ve koronavirüs pandemi destekleri konusunda kritik son dakika uyarıları peş peşe geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 08:24
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Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin
Tam kapanma ile ilgili son dakika haberleri ve kritik uyarılar peş peşe geldi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor sorularına karşı oluşturulan bilgi kirliliğine karşı tam kapanma genelgesini aydınlatan uyarılar ve bilgilendirmeler yaparken uzmanlar da tam kapanma döneminde dolandırıcıların kullanabileceği yöntemlere dikkat çekerek oltaya gelmeyin uyarısında bulundu
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Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

TAM KAPANMA SÜRECİNDE OLTAYA GELMEYİN

Evde kalınan süre boyunca siber hijyenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına karşı dikkatli olun çağrısı yaptı ve şu örnekleri verdi: "Sağlık Bakanlığı size ödeme yapabilir" "Ramazan ayı için yardım alınız", "Para dağıtılıyor, linki tıkla", "Aşı sırası sana geldi, sıranı al", "17 günü evden iş imkânıyla değerlendir" şeklinde kısa mesajla vatandaşları oltalamaya çalışan dolandırıcılara karşı siber güvenlik uzmanları dikkat çekici uyarılarda bulundu.

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Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin
Uzmanlar, bilindik ve güvenilir sitelerden alışveriş yapılması, kişisel ve kredi kartı bilgilerinin verilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALIN

Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi.

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Son dakika | İşte tam kapanma ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler! Dikkat! Sakın bu oyunlara gelmeyin

PİŞMAN OLMAYIN!

Siber güvenlik uzmanı Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, sahte alışveriş siteleri, yardım SMS'leri, aşıda öncelik mesajlarıyla ilgili yapılan oltalama faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.