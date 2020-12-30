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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yasaktan kimler muaf, nereler açık? Detaylar... Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yasaktan kimler muaf, nereler açık? Detaylar...
4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yılbaşınıda kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık akşamı saat 21:00'da başlayacak. Vatandaşlar yasağın ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yasaktan kimler muaf, nereler açık? Detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 21:31
4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yasaktan kimler muaf, nereler açık? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yılbaşınıda kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağının detaylarını son dakika açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 günlük yasaktan kimler muaf, nereler açık? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI BELLİ OLDU!
Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanacak bu kısıtlama yarın (31 Aralık 2020) saat 21.00'da başlayacak.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar; "BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"
Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı.
KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ
Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak
Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.