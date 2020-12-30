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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM'de aşı satılacak iddiası... BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı? BİM aşı reklamı sosyal medyayı karıştırdı... BİM'de aşı satılacak iddiası... BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı? BİM aşı reklamı sosyal medyayı karıştırdı...
BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal medyada koronavirüs aşısı satılacağı iddiası sonrasında araştırmalar sıklık kazandı. Yayınlanan reklam sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyordu. SINOVAC isimli aşının fiyat bilgisi yer alıyor. İşte, BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:28
BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı? BİM aşı reklamı adı altında yayınlanan videolar sonrasında vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde birçok kişinin paylaştığı BİM reklamı sonrasında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Çin'den gelmesi beklenen SINOVAC aşısı dün akşam yola çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen aşı açıklaması sonrasında ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak ediliyor. İşte, BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM'DE AŞI SATIŞI OLACAK MI, VAR MI?
Sosyal medyada paylaşımı yapılan reklam gerçeği yansıtmamaktadır. Aşıların marketlerde satılması söz konusu değildir. SİNOVAC aşısının kimlere ve ne zaman uygulancağı yönündeki açıklamalar Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara duyurulacaktır. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,
"Çin'den getirilen aşıların 2 haftalık inceleme sürecinin olacağını belirtti. İlgili kurumların onay vermesi halinde aşılar için erken kullanım izninin alınacağını ve sırasıyla sağlık çalışanlarından başlanarak, vatandaşa uygulanacağını söyleyen Kayıpmaz, "Bu işlemler yaklaşık 2 hafta süren bir süreç. Daha sonra ocak ayının 2'nci haftasından sonra aşılamaya başlanacak, diyebiliriz" dedi..
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, Çin'den getirilen aşıların 2 haftalık bir inceleme sürecinin olduğunu kaydetti.
Doç. Dr. Kayıpmaz,
"Aşılar öncelikli olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Halk sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarları'nda incelemeye tabi tutulacak. İlgili kurumların onay vermesi halinde aşılar için erken kullanım izni alınacak ve aşılar sırasıyla sağlık çalışanlarından başlayarak vatandaşlara uygulamaya başlanacak. Bu işlemler yaklaşık 2 hafta süren bir süreç. Daha sonra ocak ayının ikinci haftasından sonra aşılamaya başlanacak diyebiliriz. Ancak aşılar ülkemize geldikten sonra 2 haftalık bir sürece ihtiyaç var" dedi.