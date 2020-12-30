BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı? BİM aşı reklamı adı altında yayınlanan videolar sonrasında vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde birçok kişinin paylaştığı BİM reklamı sonrasında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Çin'den gelmesi beklenen SINOVAC aşısı dün akşam yola çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen aşı açıklaması sonrasında ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak ediliyor. İşte, BİM'de aşı satışı olacak mı, var mı?