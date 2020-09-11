MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Eylül ayının ilk günlerinde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin nasıl olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından arama trendlerinde okulların açılış tarihi ilk sırada yer alıyor. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 22:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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