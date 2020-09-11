11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Eylül ayının ilk günlerinde veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin nasıl olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından arama trendlerinde okulların açılış tarihi ilk sırada yer alıyor. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 22:17
  • 1
  • 15
MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde okulların nasıl olacağı uzun süredir gündemde. Bakan Ziya Selçuk'un son dakika açıklamasında yüz yüze eğitimin nasıl işleyeceğini açıkladı. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

  • 3
  • 15
MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

  • 4
  • 15
MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.

4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

5: Okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

  • 5
  • 15
MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1. 8. ve 12. sınıf...

6: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.