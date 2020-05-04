Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Türkiye'de şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 31 ilde giriş-çıkış ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı bildirilmişti. Peki, 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...