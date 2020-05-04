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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 31 ilde giriş-çıkış yasağı ne zaöam bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkışlar kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğini açıklanmıştı. Peki, 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 17:31
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