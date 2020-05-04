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Haberler Galeri Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 31 ilde giriş-çıkış yasağı ne zaöam bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkışlar kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğini açıklanmıştı. Peki, 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 17:31
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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Türkiye'de şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? 31 ilde giriş-çıkış ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak iline giriş-çıkış kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı bildirilmişti. Peki, 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şehirler arası seyahat yasağı 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldı. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısından gelecek habere çevrildi. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır.