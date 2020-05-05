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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'ya girişler gece yarısından itibaren başladı. Kent girişlerinde yasağın devam ettiği 24 ilden gelenler için kontroller sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden S Belgesi olmadan gelenlere idari ceza uygulanacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 09:46
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