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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'ya girişler gece yarısından itibaren başladı. Kent girişlerinde yasağın devam ettiği 24 ilden gelenler için kontroller sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden S Belgesi olmadan gelenlere idari ceza uygulanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 09:46
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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 Nisan'da 31 ile getirilen seyahat yasağının Antalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde saat 24.00'ten itibaren kaldırılacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genel gönderdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

"Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ile yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı."

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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Yasağın kalkmasının ardından Antalya'nın giriş noktalarından olan Döşemealtı'ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR'lar ise yoğunluk oluşturdu.

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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Kısıtlamanın kalkmadığı 24 ilden gelenler için kontrolün devam ettiği noktada görev yapan ekipler gelen araçları durdurdu. Araçlardakilere nereden geldikleri sorulurken, ikametleri Antalya dışında olanların izin belgeleri kontrol edildi.

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Kısıtlamanın kalktığı Antalya’ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine izin verilmedi. Kente giren araçlarda bulunan herkesin ise ateşleri ölçülüyor.