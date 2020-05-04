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Haberler Galeri Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı koronavirüs salgını sonrası normalleşme taslağı bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Bu kapsamda, kapalı olan işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 14:27
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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Son dakika... Kafeler, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Bu kapsamda kafe, berber ve spor salonları gibi mekanlar 16 Mar'tan bu yana kapalı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de bu mekanların hangi tarihte açılacağı oldu. Gözler, Kabine Toplantısı'nda gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

KAFELER, BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapalı olan mekanların hangi tarihte açılacağı belli olmadı. Normalleşme sürecinde kafeler, berberler ve kuaförlerin sıkı önlemler ile mayıs-haziran gibi açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,