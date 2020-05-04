Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Son dakika... Kafeler, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Bu kapsamda kafe, berber ve spor salonları gibi mekanlar 16 Mar'tan bu yana kapalı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de bu mekanların hangi tarihte açılacağı oldu. Gözler, Kabine Toplantısı'nda gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...