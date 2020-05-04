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Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu mu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı koronavirüs salgını sonrası normalleşme taslağı bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Bu kapsamda, kapalı olan işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 14:18Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 14:27