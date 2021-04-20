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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?
Son dakika... 23 Nisan için geri sayım başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bekleyiş sürerken gözler kısıtlamalara çevrildi. Bilindiği üzere, yurt genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23 Nisan'ın bu sene cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 gün yasak olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Peki, 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:03
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