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Haberler Galeri Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

Son dakika... 23 Nisan için geri sayım başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bekleyiş sürerken gözler kısıtlamalara çevrildi. Bilindiği üzere, yurt genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23 Nisan'ın bu sene cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 gün yasak olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Peki, 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:03
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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 23 Nisan için geri sayım başlarken, gözler 3 gün yasak olup olmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz sene 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vaka sayısında görülen artış sonrası bu sene 23 Nisan'da hangi tedbirlerin alınacağı merak ediliyor. Peki, 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

19 Nisan Pazartesi günkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

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Son dakika: 3 gün yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM YATAKLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 20 milyonu aştığını duyurdu.