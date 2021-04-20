Açıköğretim öğrencileri bu habere kilitlendi! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavı...
AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10-19 Nisan 2021 tarihleri arasında vize sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.04.2021
10:21
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci 10-19 Nisan tarihleri arasında bahar dönemi vize sınavına katıldılar. Mezun olmayı bekleyenler ve kredi notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler, heyecan içinde sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi vize sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınav 26 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 30 Ocak'ta açıklanmıştı. Buna göre, bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının da 24 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Tarih bilgisi tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ONLINE SINAVIN DETAYLARI
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.