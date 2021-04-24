HaberlerGaleriAnadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
AÖF vize sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF vize sınavı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 10-19 Nisan'da gerçekleştirilen vize sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:58Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:58