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Haberler Galeri Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

AÖF vize sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF vize sınavı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 10-19 Nisan'da gerçekleştirilen vize sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 10:58
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Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavı 10-19 Nisan'da gerçekleştirildi. Mezun olabilmek için uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı kilitlendi. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınavları 10-19 Nisan'da gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının net olarak açıklanacağı tarih bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

Bahar dönemi final sınavının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

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Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.