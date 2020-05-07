Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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