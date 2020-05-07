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Haberler Galeri Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... 24 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:32
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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele birinci dönem başarıyla tamamlandı. Mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Peki, 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

24 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA SONU VAR MI?

08 Mayıs saat 24.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı 10 Mayıs saat 24.00'da sona erecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 24 il şu şekilde:

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

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Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.