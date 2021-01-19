Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte saat detayları... Son dakika: 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte saat detayları...
23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından hafta sonu yasaklarının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor. İşte, 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte saat detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 17:04
23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzerinden koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya başlandı. Yasakların gündeme alındığı Kabine ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte, 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte saat detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23-24 Ocak Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı, yapılması öngörülen kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylara göre şu an için 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bilgisi yer buluyor.
YASAKLAR KADEMELİ OLARAK KALKACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.
Erdoğan; Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz.
Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.