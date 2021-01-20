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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 22 Ocak... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 22 Ocak...
Okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 15 Şubat tarihinde açma arzusu taşıdıklarını dile getirdi. Öğrenciler ve veliler ise okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 22 Ocak...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 20:52
Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı. Okulların açılma tarihi ise veli ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 22 Ocak...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." açıklamasında bulundu. Selçuk, "Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
15 ŞUBAT TARİHİNİ VERDİ
Bakan Selçuk, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile sohbetinde kademeli eğitim, öğretmenlerin aşılanması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların kapatılması kararını riski daha iyi yönetmek için verdiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Toplumu, aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor.