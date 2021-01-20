Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı. Okulların açılma tarihi ise veli ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 22 Ocak...