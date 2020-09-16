16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayında uzaktan eğitim modeliyle başlayan okulların ne zaman açılacağı konusunda detaylar belli oluyor. 2020-2021 yılında eğitimin başlayacağı ve ders zilinin yeniden çalacağı tarih merak ediliyor. Mart ayında vaka sayılarının baş göstermesi sonrasında eğitim ve öğretim uzaktan olarak sürdürülmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 18:35
  • 1
  • 14
Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendisine yöneltilen sorular hakkında açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. 31 Ağustos tarihinden bu yana uzaktan eğitim süreci devam ederken yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayanların sayısı da giderek artıyor. Durum böyle olunca okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

21 EYLÜL OKULLAR AÇILACAK MI?

21 Eylül'de okullar açılacak mı ve kaçıncı sınıflar gidecek soruları, beklenen gün yaklaştıkça pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile açılması planlanan okullar için 8 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği gündemdeki konular arasında yer alıyor.

  • 3
  • 14
Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan detaylara göre 21 Eylül tarihinde belirli sınıflar için açılacak olan okullar, 12 Ekim tarihinde ise diğer sınıflar için de değerlendirilecek. Buradan çıkacak sonuca göre yüz yüze eğitimin o sınıflar için yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

  • 4
  • 14
Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

  • 5
  • 14
Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.