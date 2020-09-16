Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...

MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayında uzaktan eğitim modeliyle başlayan okulların ne zaman açılacağı konusunda detaylar belli oluyor. 2020-2021 yılında eğitimin başlayacağı ve ders zilinin yeniden çalacağı tarih merak ediliyor. Mart ayında vaka sayılarının baş göstermesi sonrasında eğitim ve öğretim uzaktan olarak sürdürülmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? MEB İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 2020-2021...