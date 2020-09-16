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Haberler Galeri Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında risk grubunda yer alan 65 yaş üstü için yeni kısıtlamalar geliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlar için genelge yayınlarken, Aralarında Ankara, Bursa, Yalova'nın bulunduğu yasaklı iller listesine yenileri eklendi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan illerin listesini araştırıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 19:05
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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

Pandemi döneminde vaka sayıları artış gösterirken, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bazı kısıtlamalar geliyor. Durum böyleyken, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma ve kısıtlamaların olduğu merak konusu oluyor. Son dakika açıklamalar ile sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri eklendi. İçişleri Bakanlığı illere yolladığı genelgeler yanında valiliklerin aldığı kararlarda bulunuyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

ANTALYA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 - 17.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecekleri kararı alındığı bildirildi. "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyorlardı. Bu saatler 10:00-17:00 olarak değiştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasın karar verildi. 65 yaş ve üzeri doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına kararlaştırıldı."

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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

ERZİNCAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

- Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.- TUNCELİ - 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.- ANKARA - Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

UŞAK'TA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

- Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerlerine girişi ve toplu ulaşım araçlarını kullanması yasaklandı. Pazar alanlarına 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğun arttığı 14.00 ile 19.00 saatleri arasında girişlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda şehir içi toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun fazla olduğu 07.00 -10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında da 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmamasına karar verildiği ifade edildi.- MALATYA - Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabileceğini bildirdi. - MARDİN -Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir, denildi.

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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...

KOCAELİ - Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.- BOLU - 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. - BALIKESİR - 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek- MUĞLA - 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.