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Bir ile daha kısıtlama geldi sayı 25 oldu! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında risk grubunda yer alan 65 yaş üstü için yeni kısıtlamalar geliyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlar için genelge yayınlarken, Aralarında Ankara, Bursa, Yalova'nın bulunduğu yasaklı iller listesine yenileri eklendi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan illerin listesini araştırıyor. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 19:05
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