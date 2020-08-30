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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuran Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula başlayacağı araştırılıyor. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 20:34
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