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Haberler Galeri Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuran Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula başlayacağı araştırılıyor. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 20:34
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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında okullar Mart ayında uzaktan eğitim modeline geçmişti. Herkes okulların açılacağı tarihi ve alınacak önlemleri merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim şeklinde başlayacağını, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitime geçiş yapılacağını açıkladı. Peki, 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

21 EYLÜL'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK? 8. VE 12. SINIFLAR...

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını bildirdi. Henüz hangi sınıfların eğitime başlayacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde eğitime başlayacak sınıfların duyurulması bekleniyor.

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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk, okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız" yanıtını verdi.

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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle..

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Son dakika: 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.