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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?
Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk etabı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki,Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 22:13Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 22:19