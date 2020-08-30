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Haberler Galeri Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk etabı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki,Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 22:19
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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru öncesi vatandaşlar sonuç tarihi hakkında kesin bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ALES sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES BARAJ PUANI KAÇ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

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Ales sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80puanalmaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir.