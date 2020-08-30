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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? Uzun süredir beklenen bekçi alımı için EGM tarafından açıklama yapıldı. Yayınlanan duyuruda 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alım kadrosunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 19:04
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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademesi tarafından her yıl düzenlenen alım için yeni ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılacak. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,