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2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler?
2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? Uzun süredir beklenen bekçi alımı için EGM tarafından açıklama yapıldı. Yayınlanan duyuruda 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alım kadrosunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi il, ilçelere yapılacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 19:04
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