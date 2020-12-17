Şu andan itibaren artık yavaş yavaş ekim zamanına girmeden bunların takibine başlanması lazım. Erken olduğu düşünülebilir ama dikkatli olmamız lazım. Bazı çekirgeler, örneğin mısır çekirgesi kışı ergin geçiriyor. Bizim bölgemizde şu ana kadar bir istilaya sebep olmadı bu çekirge ama Elazığ yakınlarında bir İtalyan çekirgesi istilası gördük. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.