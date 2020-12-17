Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021'de çekirge istilası gelecek mi? Türkiye için uzman isimden korkutan uyarı! Yine sürü oluşturacaklar... Son dakika: 2021'de çekirge istilası gelecek mi? Türkiye için uzman isimden korkutan uyarı! Yine sürü oluşturacaklar...
Son dakika... Türkiye'ye çekirge istilası gelecek mi? Şubat ayında çok sayıda ülke çekirge sürüsüyle karşı karşıya kalmıştı. Suudi Arabistan'ı istila eden Afrika çekirgelerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda son zamanlarda araştırmalar hızlandı. Uzman isim, çekirge istilası ile ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Peki, 2021'de çekirge istilası gelecek mi? Türkiye'de çekirge istilası olur mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 13:34
Son dakika... Türkiye'ye çekirge istilası gelecek mi? Şubat ve mart aylarında Suudi Arabistan, Hindistan ve Çin gibi birçok ülkede çekirge istilası görülmüştü. Dünyada koronavirüsle mücadele sürerken, uzman isimden Türkiye için çekirge istilası uyarısı geldi. Çekirgeler, tarlaların yan kısımlarına yumurtalarını bıraktığını vurgulayan uzman isim, vatandaşları sürünün önüne geçmek için uyardı. Peki, 2021'de çekirge istilası gelecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'YE ÇEKİRGE İSTİLASI GELECEK Mİ?
Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının 2021'de yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Çekirgelerin yumurtalarını tarla kenarlarına bıraktığını vurgulayan Satar,
"Yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar, çıkacak yavrular yine istilaya yol açabilir. Şimdiden oraların basit bir şekilde sürülmesi ve o bölgelerin gözlemlenmesi lazım." dedi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilaları nedeniyle bu yıl tarım sektöründe ciddi zararlar oluştu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin yumurtalarını tarlalara bıraktığına dikkat çekerek, istilaların 2021'de de yaşanmaması için alınması gereken önlemleri anlattı.
Çekirgelerin yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bıraktığını, çıkacak yavruların yeniden istilaya yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Satar, ekim zamanı gelmeden tarla kenarlarının sürülmesi gerektiğini söyledi.
"MUTLAKA GÖZLEMLENMESİ LAZIM"
Çekirgelerin yumurtalarını bıraktığı bölgelerin şimdiden gözlemlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Satar,
"Geçen yıl ülkemizin birçok yerinde çekirge istilaları oldu. İlaçlamalarla bunlar bertaraf edildi. Bazı çekirgeler kışı ergin halde geçiriyor. Bu yüzden bunların gözlemlenmesi lazım. Şu andan itibaren artık yavaş yavaş ekim zamanına girmeden bunların takibine başlanması lazım. Erken olduğu düşünülebilir ama dikkatli olmamız lazım. Bazı çekirgeler, örneğin mısır çekirgesi kışı ergin geçiriyor. Bizim bölgemizde şu ana kadar bir istilaya sebep olmadı bu çekirge ama Elazığ yakınlarında bir İtalyan çekirgesi istilası gördük. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.