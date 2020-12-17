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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE 400 idare memuru alımı sözlü sınav ve mülakat... Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE 400 idare memuru alımı sözlü sınav ve mülakat... Adalet Bakanlığı CTE 400 memur alımı başvuruları tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvurular e-Devlet üzerinden alındı. Adalet Bakanlığı CTE memur alımına başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Başvuru sonuçlarının ardından sözlü mülakat gerçekleştirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE 400 idare memuru alımı sözlü sınav ve mülakat ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:01
Adalet Bakanlığı CTE 400 memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 9-5'inci dereceli kadrolara 300'ü erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100'ü kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE 400 idare memuru alımı sözlü sınav ve mülakat ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR CTE MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların erişime açıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT
-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.
a) Sözlü sınav ve mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler;
- Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, (Beyan Formu)
- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi) verilen onaylı örneği
- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,
- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),
- Fotoğraflı özgeçmiş (Ek-2) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır.)
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,