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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Atamalar... ÖSYM son dakika: EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Atamalar... EKPSS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Atanmak için heyecan içinde olan engelli kamu personeli adayları, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Tercih yapmak için bekleyişte olan adaylar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? EKPSS atamaları ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 12:08
Son dakika... EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilen EKPSS sınavının sonuçları erişime açıldı. Aldıkları puana göre tercih yapacak olan adaylar, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? EKPSS atamaları ne zaman? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 EKPSS tercih takvimi henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikt tercihlerin takvimi belli olacak. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.