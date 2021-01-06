Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM yüzlerce personel alacak! 2021 BİM personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolara alım yapılacak? BİM yüzlerce personel alacak! 2021 BİM personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolara alım yapılacak? BİM marketler tarafından yüzlerce personel alımı yapılacak. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan perakende marketler zinciri BİM, 10 farklı ilde personel alacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları ve hangi kadrolara personel alınacağı konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte şartlar belli oldu. Peki, BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 BİM personel alımı şartları nedir? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:07
BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? BİM marketlerde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırmaya başladılar. En az ilkokul mezunu şartı aranan ilana başvurular başladı. 10 farklı ilde gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 BİM personel alımı şartları nedir? Alımlar hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM PERSONEL ALIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınıyor. BİM personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR'a üye olmaları gerekiyor.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen BİM personel alımında kadrolar duyuruldu. İşte alım yapılacak kadrolar:
* Kasiyer
* Depo görevlisi * Reyon görevlisi * Beden işçisi * İç mimar * Perakende satış elemanı * Satış danışmanı HANGİ İLLERE PERSONEL ALINACAK?
Yayımlanan ilanlarda Bolu, Denizli, Yalova, Aksaray, Tekirdağ, Muğla, Kırklareli, Konya, Gaziantep ve İstanbul illerine personel alınacağı duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
* En az ilkokul mezunu olmak,
* T.C. vatandaşı olmak, * 18 yaşını doldurmuş olmak, * Çalışma hayatına engel olacak ruhsal, zihinsel ya da bedensel bir engelin olmaması,