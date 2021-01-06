BİM yüzlerce personel alacak! 2021 BİM personel alımı başvuru şartları nedir? Hangi kadrolara alım yapılacak?

BİM marketler tarafından yüzlerce personel alımı yapılacak. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan perakende marketler zinciri BİM, 10 farklı ilde personel alacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından başvuru şartları ve hangi kadrolara personel alınacağı konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte şartlar belli oldu. Peki, BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 BİM personel alımı şartları nedir? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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