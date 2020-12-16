Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav takvimi merak ediliyor. YKS, DGS, KPSS ve ALES gibi ÖSYM sınavlarına katılacak adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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