16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav takvimi merak ediliyor. YKS, DGS, KPSS ve ALES gibi ÖSYM sınavlarına katılacak adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:42
  • 1
  • 13
Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların önümüzdeki sene hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bu yıl gerçekleştirilecek bazı sınavların tarihleri ertelendi. 2021'e sayılı günler kala sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2021 ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 13
Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

  • 4
  • 13
Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

  • 5
  • 13
Son dakika: 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.