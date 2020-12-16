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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans tercih tarihi belli oldu mu? ÖSYM son dakika: KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans tercih tarihi belli oldu mu?
KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar tercih sürecini merak ediyor. Adaylar aldıkları puan neticesinde tercih işlemini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. KPSS Önlisans tercih tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans tercih tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 15:28
KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans tercih tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olma hayali kuranlar tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından tercih sürecinin duyurulması bekleniyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans tercih tarihi belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır.
Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.