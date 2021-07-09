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Haberler Galeri Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından gözler bekçi alımlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Diğer yandan adaylar başvuru şartlarını sorguluyor. İşte, 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 21:27
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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 400 bekçi alımı sonrasında yeni alımların yapılacağı tarih merak ediliyordu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için detaylar yakından takip ediliyor. İşte, EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belli olacak. Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.