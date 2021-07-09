09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...
2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından gözler bekçi alımlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Diğer yandan adaylar başvuru şartlarını sorguluyor. İşte, 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 21:27
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