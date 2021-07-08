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Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 16:31Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 16:35