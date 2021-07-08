08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 16:35
  • 1
  • 14
Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ş

  • 3
  • 14
Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

ehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi.

  • 4
  • 14
Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı.

  • 5
  • 14
Mardin şehidine acı veda! Annesinin sözleri yürek dağladı: Canımın içi gitti

Cenazede Şahit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.