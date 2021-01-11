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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar... Son dakika: 2021 ilk Kabine toplantısı saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar... Son dakika... Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Birçok konunun gündeme geleceği Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:41
Son dakika... 2021 yılının ilk Kabine toplantısı saat kaçta? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor. Peki, 2021 ilk Kabine toplantısı saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 İLK KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
2021 yılının ilk Kabine toplantısı, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde hayata geçirilen kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak ediliyor. Bugünkü toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanıyor. Vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Buna göre, 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
10 Ocak Pazar tarihli tabloya göre, 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.