Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! Okullardan İstiklal Marşı sesi yükseldi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Okullarda bulunan çalışanlar ve idari kadrolar bahçeye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Birçok aile de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek bulundukları yerden bayrak törenine destek verdi.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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