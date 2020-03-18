Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı! Son dakika... LGS ertelendi mi? 2020 LGS sınavı iptal mi? Corona virüsü toplantısının ardından Çankaya Köşkü'nde açıklamala yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LGS sınavı hakkında da açıklamalarda bulundu. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... Giriş Tarihi: 18.03.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 19:00
LGS sınavı iptal mi? 2020 LGS sınavı ertelendi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 50 dakika süren Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından corona virüsü önlemleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada LGS sınavına da değindi. Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler sınavın iptal olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
LGS ERTELENDİ Mİ?
Corona virüsü tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.
2020 LGS NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
2020 LGS YERLEŞTİRMELERİ İÇİN EK KAPASİTE OLUŞTURULDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başlatmıştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılar yapıldı ve her bir ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelendi.