Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!

LGS ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsü tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.