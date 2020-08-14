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Haberler Galeri Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

Son dakika... 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılma takvimini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül'de ise yüz yüze olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından veliler okulların nasıl başlayacağını merak ediyor. Peki, 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 21:04
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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait eğitim takvimini paylaştı. Açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile okullar açılacak. Bakan Selçuk, okulların aşamalı ve seyreltilmiş şekilde açılacağını açıkladı. Peki, 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?

Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitime yönelik bir başka soru üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek." yanıtını verdi.