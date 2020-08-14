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Son dakika: 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu?
Son dakika... 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılma takvimini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül'de ise yüz yüze olacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından veliler okulların nasıl başlayacağını merak ediyor. Peki, 2020-2021 Hangi sınıflar okula başlayacak? MEB 21 Eylül okulların açılma takvimi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 21:04
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