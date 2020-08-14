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Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri bugün son mu? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını açıklanmasının ardından tercih heyecanını yaşamaya başlamıştı. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlamıştı. Tercih işlemlerini henüz yapmayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Öğrenciler YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 22:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 22:21
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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih heyecanını yaşamaya başlamıştı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS tercihleri 14 Ağustos'ta saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.