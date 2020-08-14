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YÖK son dakika açıklaması! YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır?
YKS tercihleri bugün son mu? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını açıklanmasının ardından tercih heyecanını yaşamaya başlamıştı. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlamıştı. Tercih işlemlerini henüz yapmayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Öğrenciler YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, YKS tercihleri bugün son mu? 2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 22:13Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 22:21