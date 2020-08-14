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Haberler Galeri MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asil öğretmenliğe geçiş için yapılan Adaylık Kaldırma sınavı koronavirüs nedeniyle 26 Temmuz'da yapılmıştı. Sınavda ter döken adaylar gözlerini MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 16:38
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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Peki, AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğretmeninin gözü kulağı MEB'den gelecek AKS sonuçları haberine çevrildi. Yayımlanan takvime göre 15 gün içerisinde açıklanacak olan sonuçlar geçtiğimiz gün adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor…

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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bildirilmişti.

SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.