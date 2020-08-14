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MEB son dakika: AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı?
AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asil öğretmenliğe geçiş için yapılan Adaylık Kaldırma sınavı koronavirüs nedeniyle 26 Temmuz'da yapılmıştı. Sınavda ter döken adaylar gözlerini MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, AKS 2020 Adaylık Kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma sınav sonuçları bugün açılır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 16:32Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 16:38