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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika: 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... Bekçilik sınavı ne zaman? Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alınacağı bildirilmişti. 2 Ekim'de başvuruların tamamlanmasının ardınan gözler sınav tarihine çevrilmişti. Polis Akademisi tarafından sınav hakkında tüm detaylar açıklandı. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 15:49
2020 1. dönem bekçilik sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için geri sayım başladı. 19 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. Sınava hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2020 1. dönem bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak. Adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI NELERDİR?
Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.
KONULAR SORU SAYISI
Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi )
20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENEL TOPLAM: 100 BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.