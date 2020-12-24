Son dakika: 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... Bekçilik sınavı ne zaman? Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alınacağı bildirilmişti. 2 Ekim'de başvuruların tamamlanmasının ardınan gözler sınav tarihine çevrilmişti. Polis Akademisi tarafından sınav hakkında tüm detaylar açıklandı. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? PA Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...