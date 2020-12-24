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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 27. Dönem POMEM başvuru son gün! 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır? Sınav tarihi ne zaman? Mülakatlar... 27. Dönem POMEM başvuru son gün! 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır? Sınav tarihi ne zaman? Mülakatlar... 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? Polis olabilmek için POMEM başvurularını bekleyen adaylar için son fırsat. Polis Akademisi'nin yayımladığı takvime göre, başvurular bugün sona eriyor. 8 bin polis alımı konusunda merak edilen detayları yazımzıda ele aldık. Adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlayacaklar. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 8 bin polis alımı şartları nedir? Sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 14:04
27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları için süreç tamamlanıyor. 21 Aralık'ta sona ermesi beklenen başvurular 24 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 8 bin polis alımı şartları nedir? Sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Daha önce 8-21 Aralık olarak duyurulan başvuruların süresi uzatıldı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00'a kadar yapılabilecek. Sınav ücreti ise 24 Aralık saat 17.00'a kadar yatırılabilecek.
Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
KİMLER BAŞVURABİLİR? 27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ...
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az ( 60,00), mezunları için yapılan önlisans yılı 2020 puan türünden en az ( Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 ) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır. 65,00 27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)