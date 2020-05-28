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Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
Eğlence mekanları, kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla kapatılan işletmelerin hangi tarihlerde açılacağı merak ediliyor. Salgınla mücadelede büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor. İlk olarak AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından kafeler ve restoranların faaliyete başlayacağı tarih araştırılıyor. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:25