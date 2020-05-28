28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

Eğlence mekanları, kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla kapatılan işletmelerin hangi tarihlerde açılacağı merak ediliyor. Salgınla mücadelede büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor. İlk olarak AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından kafeler ve restoranların faaliyete başlayacağı tarih araştırılıyor. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:25
  • 1
  • 11
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart itibarıyla eğlence mekanları, çay bahçeleri, kafe ve restoranların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Normalleşme sürecinde bu mekanların hangi tarihlerde açılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, normalleşme sürecini görüşmek için bugün toplanacak. Toplantıda kapalı olan mekanların açılacağı tarihler de ele alınacak. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 11
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

EĞLENCE MEKANLARI, KAFELER, RESTORANLAR VE ÇAY BAHÇELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart itibarıyla kapatılan eğlence mekanları, kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri yeniden açılmaya hazırlanıyor. Bu mekanların hangi tarihte açılacağı resmi olarak açıklanmasa da, Haziran ayı içerisinde yeniden faaliyete geçmesi öngörülüyor. Kabine toplantısının ardından eğlence mekanları, kafe ve restoranlar ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 11
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE RESTORAN VE KAFELER AÇILIYOR!

Koronavirüsle mücadele sürecinde ardı ardına normalleşme adımları atılırken şimdi sıra restoran ve kafelere geldi.

Milliyet'in haberine göre; Henüz net bir tarih verilmemekle beraber Türkiye'de restoranların 8 - 15 Haziran arasında sıkı tedbirlerle açılması bekleniyor. Sektörde 2.5 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 110 bin kafe, restoran ve lokanta hizmet veriyor.

  • 4
  • 11
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

MOBİL MENÜ ZAMANI...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

  • 5
  • 11
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.