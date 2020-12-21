Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen bu yaş grupları için kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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