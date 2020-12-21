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Haberler Galeri Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen bu yaş grupları için kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 12:40
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Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak eden 20 yaş altı gençler, internet üzerinden detayları araştırıyor. Kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

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Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaş altı vatandaşlar kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Kabine toplantısında konunun görüşülmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?

20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.

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Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.