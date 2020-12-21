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Haberler Galeri Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

21 Aralık elektrik kesintisi olacak mı? Bu gece 397 yıl sonra bir ilk yaşanacak ve Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak. NASA tarafından Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından dünya genelinde elektrik kesintisi yaşanacağı iddiaları dolaşmaya başladı. Peki, bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:17
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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Astrologların ve gökbilimci insanların yaptığı açıklamaların ardından bazı konular gündeme geldi. Jüpiter ve Satürn'ün bu gece "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacağı açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, elektrik kesintisi oldu. Peki, bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

Elektrik kesintisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sosyal medyada yaşanan iddialara göre, 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtildi. Ancak bu iddialara henüz resmi bir açıklama gelmedi ve iddia olarak köşede duruyor.

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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

21 ARALIK OLAYI NEDİR?

İki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.