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Bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir?
21 Aralık elektrik kesintisi olacak mı? Bu gece 397 yıl sonra bir ilk yaşanacak ve Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak. NASA tarafından Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından dünya genelinde elektrik kesintisi yaşanacağı iddiaları dolaşmaya başladı. Peki, bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:17
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