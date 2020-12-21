Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Astrologların ve gökbilimci insanların yaptığı açıklamaların ardından bazı konular gündeme geldi. Jüpiter ve Satürn'ün bu gece "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacağı açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, elektrik kesintisi oldu. Peki, bugün elektrikler kesilecek mi? 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi olacak mı? 21 Aralık olayı nedir? İşte merak edilenler...