Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler...

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar neticesinde, hafta sonu saat 10:00 ile 20:00'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için alınan karar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirlenen yaş grubu için hangi saatlerde sokağa çıkma izni verileceği ise merak ediliyor. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler...