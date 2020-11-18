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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler... Son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler...
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar neticesinde, hafta sonu saat 10:00 ile 20:00'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için alınan karar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirlenen yaş grubu için hangi saatlerde sokağa çıkma izni verileceği ise merak ediliyor. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 19:25
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasunda yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamalar getirildi. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 20 yaş altıve 65 yaş üstü için yasak edilen iller ve saatler için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Saatler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Tüm illerde 20 yaş altı vatandaşlar yani (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve bu saalar dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?
İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER'DE 20 YAŞ ALTI İLE İLGİLİ ŞU DETAYLAR YER ALDI;
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.