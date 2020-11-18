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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB resmen açıkladı: Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? Sınavlar için karar... MEB resmen açıkladı: Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? Sınavlar için karar...
Okullar yeniden kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan okullar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan okulların yıl sonuna kadar online devam edeceğini açıklamasının ardından, yazılı sınavların nasıl yapılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler ise okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? Sınavlar için karar...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 18:36
Okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu tavsiyesi kararı sonrasında okullar için yeni karar alındı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler okulların yeni dönemde ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, okullar yeniden kapanıyor mu? Kasım ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? Sınavlar için karar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANDI MI, ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar kapandı mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika koronavirüs tedbir kararları sonrasında merak edilen okullar kapandı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE TÜM KARARLAR...
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.
"Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."
"65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."
"Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
"Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."