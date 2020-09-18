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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
Son dakika... KPSS ÖABT ertelendi mi? 2020 yılına ilişkin KPSS sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna başvuru yapan vatandaşlar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından sınavların iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ertelendi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 14:11
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