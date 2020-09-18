Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS ÖABT oturumu iptal mi? MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınavına başvurular 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde alınmıştı. KPSS ÖABT oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınava hazırlıklarını tamamladı. Salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 20 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS ÖABT sınavı ertelendi mi? İşte merak edilenler...