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Haberler Galeri Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS ÖABT ertelendi mi? 2020 yılına ilişkin KPSS sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna başvuru yapan vatandaşlar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından sınavların iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ertelendi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 14:11
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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS ÖABT oturumu iptal mi? MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınavına başvurular 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde alınmıştı. KPSS ÖABT oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınava hazırlıklarını tamamladı. Salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 20 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS ÖABT sınavı ertelendi mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

20 EYLÜL KPSS ÖABT ERTELENDİ Mİ?

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS oturumları ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: 20 Eylül KPSS ÖABT ertelendi mi? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği
* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
* Matematik Öğretmenliği (Lise)
* Fizik Öğretmenliği
* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika