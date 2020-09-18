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Haberler Galeri MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er temin faaliyetleri hakkında duyuru yayımladı. Sözleşmeli er ve 1. grup sınavı detaylarıyla ilgili bilgiler personeltemin.msb.gov.tr tarafından yayımlandı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020 ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:14
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MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020 neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 2020 sözleşmeli er temin faaliyetleri, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak. Tarihte son günlerin yaşanması nedeniyle araştırmalar artıyor. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020...

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MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 2020 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ DUYURUSU

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;

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MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

a. Birinci grup adaylar; 15-21 Eylül 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

b. Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.

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MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik ve 400 metre düz koşu branşlarında yapılacaktır),

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MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.