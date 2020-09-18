MSB personel temin sayfası: MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020

MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er temin faaliyetleri hakkında duyuru yayımladı. Sözleşmeli er ve 1. grup sınavı detaylarıyla ilgili bilgiler personeltemin.msb.gov.tr tarafından yayımlandı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er şartları 2020 ile ilgili detaylar haberimizde...