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Haberler Galeri KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK yurt ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin gündeminde burs başvuruları yer alıyor. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden devlet bursundan faydalanmak isteyenler KYK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, KYK'dan başvuru açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:25
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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK yurt ve burs başvuruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 yılına ilişkin yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. YKS ek yerleştirmelerinin de başlaması ile birlikte başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir." denildi.

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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.