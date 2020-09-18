KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...

KYK yurt ve burs başvuruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 yılına ilişkin yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. YKS ek yerleştirmelerinin de başlaması ile birlikte başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. Peki, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...