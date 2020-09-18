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KYK açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 kayıtları...
KYK yurt ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin gündeminde burs başvuruları yer alıyor. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden devlet bursundan faydalanmak isteyenler KYK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, KYK'dan başvuru açıklaması geldi mi? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:25
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