Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı...

20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı...