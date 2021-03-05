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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı... Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı...
20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 18:20
20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı hakkında araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik son dakika açıklaması geldi. 20 bin öğretmen ataması için başvuruların tarihleri belli olurken atanmayı bekleyen binlerce öğretmen konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. Öğretmen atamasına yönelik tüm detayları haberimizde derledik. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, kontenjan sayısı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberi ile 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.
Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.