Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte tam normalleşme konusu gündeme geldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 18 yaş altı için uygulanan toplu taşıma kısıtlaması oldu. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi? İşte cevaplar...