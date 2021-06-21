21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?
Son dakika... 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmış, toplu taşıma kullanımları yasaklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 18 yaş altı için yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:39
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