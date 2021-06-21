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Haberler Galeri Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

Son dakika... 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmış, toplu taşıma kullanımları yasaklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 18 yaş altı için yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:39
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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte tam normalleşme konusu gündeme geldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 18 yaş altı için uygulanan toplu taşıma kısıtlaması oldu. Peki, 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 18 yaş altı için uygulanan toplu taşıma kısıtlaması henüz kalkmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda söz konusu kısıtlamalar ile ilgili yeni karar alınması bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

KİMLER TOPLU TAŞIMA KULLANAMIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma kısıtlaması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır."

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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer alan bilgiye göre, Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi yani bugün saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.

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Son dakika: 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı metro, metrobüs, otobüs, dolmuşa binebilecek mi?

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

* Pazar günü uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

* Hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 24.00-05.00 olarak uygulanması ya da tamamen kaldırılması tahminler arasında.

* Restoran, AVM, kafe ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi düşünülüyor.