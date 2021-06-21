21 Haziran 2021, Pazartesi
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...
65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili alınacak yeni Kabine kararları merakla bekleniyor. Haziran ayında başlayan ikinci kademeli normalleşme sürecinde aşı olan ve olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar hakkında bazı koronavirüs kısıtlamaları getirilmişti. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısındaki düşüş sonrası yeni normalleşme adımları atılması bekleniyor. Bu kapsamda gözler 65 yaş üstü kısıtlamalarına çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:06
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