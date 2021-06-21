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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili alınacak yeni Kabine kararları merakla bekleniyor. Haziran ayında başlayan ikinci kademeli normalleşme sürecinde aşı olan ve olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar hakkında bazı koronavirüs kısıtlamaları getirilmişti. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısındaki düşüş sonrası yeni normalleşme adımları atılması bekleniyor. Bu kapsamda gözler 65 yaş üstü kısıtlamalarına çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:06
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise belirli saatlerde sokağa çıkma ve toplu taşıma kısıtlaması getirilmişti. Yeni normalleşme kararları beklenen Türkiye'de en çok merak edilenlerden biri de 65 yaş üstü kısıtlamaları oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları belli oldu mu? İşte haberin detayları...

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni kararları açıklayacak. 65 yaş üstü için yeni kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İki doz aşı olanlar: Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.

Aşı olmayanlar: Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Pazar günleri uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına 65 yaş üstü vatandaşlar da dahil edildi.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

İkinci kademeli normalleşme konulu genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacakları bildirilmişti.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

"TÜM İNSANLARIN AŞILARINI YAPTIRMASINDA FAYDA VAR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, kontrollü açılma döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, herkesin Sağlık Bakanlığına güvenerek aşılarını olması gerektiğini kaydetti.