65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi? Kabine kararları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İki doz aşı olanlar: Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.

Aşı olmayanlar: Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Pazar günleri uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına 65 yaş üstü vatandaşlar da dahil edildi.