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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kısıtlamalar hangi illerde bitecek? Kabine kararları... Son dakika: 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kısıtlamalar hangi illerde bitecek? Kabine kararları... Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Kurban Bayramı sonrası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vakalarda sert yükseliş yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında düşüşler yaşandı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunda detayların görüşülmesi bekleniyor. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 11.01.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 16:22
Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman biteceği ve hangi illerde kalkacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplanacak. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, sokağa çıkma kısıtlamasının hangi illerde kalkacağı henüz bilinmiyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
DOĞU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KOVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN DENETİMLER SÜRÜYOR
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımları sürüyor.
DÜZCE
Düzce'de Vali Cevdet Atay koordinesinde emniyet ekiplerinin Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri günün her saati yoğun şekilde sürüyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Avni Akyol Yurdu'nda karantinada olan bir vatandaşın ilaçlarını eczaneden alıp yurt güvenliğine teslim etti.