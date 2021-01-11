Son dakika: 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kısıtlamalar hangi illerde bitecek? Kabine kararları...

Son dakika... Yasaklar hangi illerde kalkacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman biteceği ve hangi illerde kalkacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplanacak. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 18 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları...