Papa tutuklandı iddiası ortalığı karıştırdı! Tüm dünya bunu konuşuyor! Papa tutuklandı mı? Son durum...

Papa tutuklandı iddiası ortalığı karıştırdı! Tüm dünya bunu konuşuyor. Papa Francis'in tutuklandığı iddiası gün boyu sosyal medyanın en çok konululan konuları arasında yer alıyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in çocuk istismarı ve dolandırıcılıktan tutuklandığı iddiası sonrasında gözler Vatikan'a çevrildi. Dünya basınında Papa Francis'in tutuklandığı iddiası yer bulurken, haberin doğruluğu henüz teyit edilememiştir. İşte, Papa tutuklandı mı? Son durum...