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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Papa tutuklandı iddiası ortalığı karıştırdı! Tüm dünya bunu konuşuyor! Papa tutuklandı mı? Son durum... Papa tutuklandı iddiası ortalığı karıştırdı! Tüm dünya bunu konuşuyor! Papa tutuklandı mı? Son durum...
Papa tutuklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Papa Francis'in tutuklandığı iddiası sosyal medya gündeminde ilk sıraya yerleşiyor. Papa Francis'in çocuk istismarı ve dolandırıcılıktan tutuklandığı iddiası Vatkikan'da bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Vatikan'da elektriklerin kesilmesi sonrası önemli gelişmeler yaşandı. Tüm dünyanın kitlendiği olay hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, Papa tutuklandı mı? Son durum...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 15:55
Papa tutuklandı iddiası ortalığı karıştırdı! Tüm dünya bunu konuşuyor. Papa Francis'in tutuklandığı iddiası gün boyu sosyal medyanın en çok konululan konuları arasında yer alıyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in çocuk istismarı ve dolandırıcılıktan tutuklandığı iddiası sonrasında gözler Vatikan'a çevrildi. Dünya basınında Papa Francis'in tutuklandığı iddiası yer bulurken, haberin doğruluğu henüz teyit edilememiştir. İşte, Papa tutuklandı mı? Son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR VATİKAN'DA NELER OLUYOR, PAPA'YA NE OLDU?
Son zamanlarda İnstagram hesabından ünlü modellerin fotoğraflarına like atmasıyla konuşulan Papa Francis'in bu kez Çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı ve ensest ilişki suçlarından tutuklandığı iddia edildi.
Papa Francis ile birlikte çok sayıda Vatikan üst düzey görevlisinin cumartesi günü gözaltına alındığı iddiaları büyük yankı uyandırdı ancak iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gitti. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.
Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.