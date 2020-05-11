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Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali
Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:49
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