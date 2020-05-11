Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

"Gezmek için geldim"

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" dedi.