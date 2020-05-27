27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde giriş çıkış kısıtlaması ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadelede 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı ile ilgilil son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından gözler seyahat yasağına çevrildi. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:50
  • 1
  • 15
Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde seyahat kısıtlaması bulunuyor. Bu illere giriş çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Normalleşme sürecinde seyahat yasağının ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 15
Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

  • 3
  • 15
Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.

  • 4
  • 15
Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

  • 5
  • 15
Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Zonguldak, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van.