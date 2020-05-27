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Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde giriş çıkış kısıtlaması ne zaman sona erecek? Koronavirüsle mücadelede 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı ile ilgilil son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından gözler seyahat yasağına çevrildi. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:50
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