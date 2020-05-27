Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde seyahat kısıtlaması bulunuyor. Bu illere giriş çıkış yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Normalleşme sürecinde seyahat yasağının ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...